Locatelli alla Juve, bomba dagli Usa: "Ma com'è possibile?". Puzza di bruciato, pesantissimo sospetto

Manuel Locatelli alla Juventus? “Un altro affare a condizioni strane”: parole di Tariq Panja, giornalista sportivo del New York Times, che su Twitter ha palesato i suoi dubbi per l’ultima trattativa di mercato condotta in porto dal club bianconero. D’altronde è stata a dir poco stupefacente la formula con cui il Sassuolo si è convinto a cedere Locatelli, che - va sottolineato - voleva fortemente il trasferimento alla Juventus.

Allo stesso tempo, però, Locatelli è uno dei talenti che più si è messo in evidenza durante Euro 2020, vinto proprio dall’Italia in finale contro l’Inghilterra. Il centrocampista è arrivato a Torino sulla base di un accordo che prevede due anni di prestito gratis, più un obbligo di riscatto fissato a 35 milioni e dilazionato in diverse rate. “Non c’è mai niente di normale quando si tratta di Juve e di mercato”, ha scritto Tariq Panja su Twitter.

“Va bene che il mercato di quest’anno è povero, ma è davvero sorprendente che il Sassuolo non abbia trovato un acquirente che potesse fare un’offerta migliore per Locatelli. Prendere zero euro per due anni per un giocatore di quel valore…”: perplessità legittime quelle di Panja, che però probabilmente trascura la ferma volontà del giocatore di trasferirsi alla Juventus.

