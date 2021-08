Francesco Flachi e la cocaina, il ritorno in campo dopo 12 anni di squalifica: "Quanto ci ho messo a riprendermi"

19 agosto 2021 a

Dopo 12 anni, il 12 gennaio 2022 scadrà la squalifica per doping di Francesco Flachi. A 46 anni, l’ex calciatore professionista ha tutta l’intenzione di tornare in campo con il Signa nel campionato di Eccellenza. Giocava nel Brescia quando fu trovato positivo alla cocaina, tra l’altro per la seconda volta. Storie di droga che ormai Flachi si è lasciato del tutto alle spalle: ora è alla ricerca di una terza possibilità.

“La prima squalifica, quella del 2007 - ha raccontato in un’intervista a Repubblica - è stata la più devastante. Avevo 32 anni, potevo ancora fare un paio di stagioni ad alto livello, togliermi qualche soddisfazione personale e poi rimanere nel mondo del calcio”. Flachi non cerca scuse, è perfettamente consapevole di aver fatto “tantissime caz, errori nella mia vita, ma oggi sono un uomo diverso, cambiato, pronto a rimettersi in gioco. Ora faccio questi sei mesi con il Signa e poi a giugno voglio prendere il patentino da allenatore. È quella la mia strada”.

“Ci ho messo cinque anni per ritrovarmi - ha svelato Flachi a Repubblica - dopo la squalifica non volevo più saperne del calcio. Ho aperto una paninoteca, ho provato a inventarmi un'altra vita, ma il pallone quando ce l'hai dentro, prima o poi torna fuori. Così dopo quei cinque anni di vuoto piano piano mi sono riavvicinato”.

