Dazn, Inter-Genoa e primi problemi tecnici. Rivolta in diretta: "Com'è possibile?"

21 agosto 2021 a

a

a

La nuova era di Dazn non è iniziata proprio nel migliore dei modi. A ridosso dell’inizio della prima partita del campionato di Serie A tra i campioni in carica dell’Inter e il Genoa, migliaia di utenti hanno lamentato diverse difficoltà tecniche. In particolare nella trasmissione tramite l’app sulle smart tv sono stati riscontrati diversi problemi di caricamento e di lentezza dello streaming. "All'inizio della partita - chiariscono da Dazn - c'è stato uno spike di qualche minuto su una delle cdn globali, ma poi è ripreso tutto correttamente. La app non è andata down e sta funzionando correttamente"

"Non è vero". Tra Pardo e Mediaset finisce a pallonate: il doloroso (e velenoso) addio a Pier Silvio Berlusconi

In ogni caso, i tifosi-telespettatori non l'hanno presa bene, a giudicare dalle prime lamentele (e anche piuttosto numerose) piovute nei confronti di Dazn, che si è assicurata i diritti del campionato italiano per i prossimi tre anni. Anche perché il confronto con Prime Video, almeno per ora, appare piuttosto impietoso: lo streaming di Amazon della Supercoppa Europa e di alcune partite di Champions League è stato perfetto per qualità e tempistiche. Perché non è replicabile anche su Dazn?

"Ma quale alleata". Cosa sa Sandro Piccini, bomba sulla Juventus: calcio in tv, un terremoto

In particolare viene rimproverata dagli utenti la bassa qualità del video, che non è in HD (e figuriamoci in 4k…) e la mancanza, almeno per ora, della diretta gol per seguire le partite in contemporanea. Anche se quest’ultima funzione dovrebbe essere aggiunta a partire dalla terza giornata di campionato. Non resta che attendere e sperare in un progressivo miglioramento, dato che non ci sono alternative per guardare le partite.

Nessuno vuole Ronaldo. Bomba alla vigilia del debutto: "Perché è la zavorra della Juve"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.