Dazn, Marco Parolo e la prima domanda a Sarri dopo Empoli-Lazio: "Ma l'ha provata?", imbarazzo in diretta

È il debutto per tutti, calciatori e opinionisti. La Lazio di Maurizio Sarri vince con qualche sofferenza sul campo dell'Empoli, il 3-1 finale non dice tutto sulla partita (i biancocelesti sono stati brillanti in attacco ma hanno concesso un po' troppo ai toscani) ma svela già la mano del tecnico ex Napoli e del suo 4-3-3. Le spine dalle parti di Formello non mancano: Luis Alberto, spagnolo un po' anarchico e colonna della Lazio di Inzaghi, è partito dalla panchina e il rapporto con lo spigoloso Sarri è da limare. Correa, altro protagonista della "vecchia" Lazio, è invece in partenza e Tare ha confermato una possibile trattativa con l'Inter, anche se economicamente le parti sono ancora distanti. Insomma, l'Aquila sta cambiando faccia.

Anche la tv cambia, e Dazn è da questa stagione il canale di riferimento per la Serie A. Così, occhio anche ai salottini post-partita che promettono scintille. In studio sabato sera c'è Marco Parolo, fino a poche settimane fa centrocampista della Lazio e ora, dopo il ritiro, chiamato a commentare proprio la sua ex squadra. Grande responsabilità, perché a volte tifo e affetto possono annebbiare i giudizi. Per non sbagliare, la prima domanda a Sarri non riguarda né mercato né alchimie tattiche, ma va dritto al cuore. Anzi, alla pancia: "Mister, è buona la crostata di Giocondo?". Attimi di smarrimento, Giocondo è lo chef storico della Lazio ma non tutti ovviamente ne sono a conoscenza. "È un fenomeno - risponde con un sorriso il tecnico, buongustaio -. Mi ha fatto anche la coda alla vaccinara...". Ambientamento riuscito.

