Andrea Pirlo, il figlio Nicolò condivide le critiche alla società: "2-2 con l'Udinese? Sarebbe stata colpa di una sola persona...."

Il pareggio contro l'Udinese alla prima di campionato ha fatto arrabbiare i tifosi della Juventus. La squadra di Allegri, dopo l'iniziale vantaggio firmato da Dybala e Cuadrado, si è fatta rimontare nel finale portando a casa soltanto un punto. Il risultato non ha soddisfatto il tecnico Allegri, ma nemmeno i sostenitori juventini che sui social si sono lasciati andare a una serie di lamentele, sottolineando soprattutto la deludente prestazione di Szczesny.

Tra i commenti però è spuntato anche qualcuno che ha già messo in discussione il lavoro del tecnico bianconero: "Il calcio è bello perché, se la Juve si fosse fatta rimontare due gol l’anno scorso, sarebbe stata colpa di una sola persona. Che quest’anno però non c’è", ha scritto un tifoso pubblicando la foto di Pirlo. Il messaggio, scritto in difesa dell'ex allenatore bianconero, non è passato inosservato.

Il pensiero del tifoso della Juve è stato prontamente ripreso da Nicolò Pirlo, figlio dell'ex tecnico bianconero. Il ragazzo ha ripostato la foto sul suo profilo Instagram aggiungendo l'emoticon dell'applauso, "segno evidente che ha condiviso appieno le parole scritte dal sostenitore della Vecchia Signora. Non è la prima volta che il figlio di Pirlo si lascia andare a esternazioni sui social, questa volta però ha scelto di cancellare il post, forse dopo aver ricevuto alcune critiche", rivela il Corriere dello Sport.

