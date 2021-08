Inter, trattativa lampo col Torino: è fatta per Belotti, ma si spera ancora in Correa

24 agosto 2021 a

a

a

Quando siamo entrati nell’ultima settimana di calciomercato, tutte le squadre puntano a puntellare le rispettive rose. In particolare l’Inter deve chiudere per almeno un colpo in attacco. Stando alle più recenti indiscrezioni di mercato, Andrea Belotti avrebbe superato la concorrenza di Joaquin Correa, dato che per quest’ultimo la Lazio non intende scendere sotto i 35 milioni, mentre i nerazzurri non salgono oltre i 30, nonostante il giocatore sia fortemente richiesto da Simone Inzaghi.

"Pronto presidente?". Lotito compra Pedro dalla Roma? Lazio, la telefonata dell'orrore

Quella per Belotti è stata invece una trattativa lampo, agevolata dal fatto che il centravanti italiano è in scadenza di contratto: l’accordo con il Torino è per 15 milioni più bonus, si dovrebbe chiudere a ore, salvo colpi di scena sul fronte Correa. Ovviamente a seconda di chi arriva, cambia l’utilizzo tattico: Belotti sarebbe a tutti gli effetti la riserva di Dzeko, mentre Correa offrirebbe un’alternativa diversa, potendo coesistere sia con Dzeko che con Lautaro.

Inter, calciomercato con sorpresa: "Ultima offerta per Correa, se non va...". Spunta un nome: brusco cambio di programma

Non a caso l’argentino è il rinforzo preferito da Inzaghi, ma l’Inter non è disposta a cedere alle condizioni di Claudio Lotito, nonostante la ferma volontà del giocatore di trasferirsi a Milano. Non è infine escluso che possano arrivare entrambi, anche se appare molto difficile per la volontà di Suning di spendere lo stretto necessario per completare la rosa.

Ronaldo al Psg, conferme: "Perché l'emiro lo vuole in coppia con Messi". Così non è più calcio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.