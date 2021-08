Cristiano Ronaldo, "Jorge Mendes ha trovato i soldi". Juventus, colpo di scena: "Avvistato Raiola a Torino"

26 agosto 2021 a

La missione torinese di Jorge Mendes per CR7 è durata 18 ore. Dopo il summit Mendes ora è in stretto contatto con il Manchester City per definire l’offerta concreta del club dello sceicco Mansour. Il suo obiettivo è quello di confezionare in giornata una proposta economica di almeno 25 milioni di euro per indurre la Juve a liberare Cristiano Ronaldo. Anche perché la Juve, rivela la Gazzetta, è stata chiara, "O la trattativa decolla in fretta, oppure Ronaldo diventa incedibile".

Cristiano Ronaldo, addio Juve? Indiscrezione pesantissima: "A chi ha telefonato", Mendes già al lavoro

Mendes ne è consapevole e fa leva su gradimento tecnico dell’allenatore catalano, ma evidentemente la tempistica rende tutto molto complicato. Nel frattempo non solo Jorge Mendes, che sempre stamattina, giovedì 26 agosto, ha incontrato la dirigenza bianconera. Al quartier generale della Juve si è visto anche Mino Raiola l'agente, tra i tanti, di Moise Kean. L'ex bianconero potrebbe essere un cavallo di ritorno per la dirigenza bianconera.

Ronaldo al City, retroscena terremoto: "C'è il sì di Allegri". Chi danno in cambio alla Juve | Guarda

Sarebbe un ritorno quello dell'attaccante classe 2000, fuori dal progetto di Benitez all'Everton con cui ha giocato martedì in Coppa di Lega contro l'Huddersfield (contro cui è stato espulso dopo un'ora di gioco). Ora Kean diventa un nome concreto e a testimoniarlo c'è anche l'arrivo del suo agente. Insomma un giro di attaccanti da far saltare il banco del calciaomercato.

