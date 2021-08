Mbappè al Real Madrid, contromossa Psg: "Chi vuole comprare l'emiro". È il calciomercato più clamoroso di sempre

29 agosto 2021 a

Se davvero il Real Madrid "scipperà" Kylian Mbappè al Paris Saint Germain, l'emiro di Parigi sarebbe pronto alla contromossa più clamorosa: portare in Francia Erling Haaland, l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund che sta sfondando reti e record in Bundesliga e si candida a diventare il bomber del decennio, numeri alla mano. L'indiscrezione è pazzesca. Dalla Spagna il Real ha rilanciato l'offerta per il 22enne attaccante della Nazionale francese, arrivando a 170 milioni di euro fissi più 10 in base ad altre variabili. È bene ricordare che Mbappè è in scadenza di contratto a giugno e dunque il Psg rischia concretamente di perderlo a zero tra pochi mesi, visto che al galletto non sembra essere andato giù l'arrivo sotto la Tour Eiffel di Leo Messi, l'unico uomo in grado di fargli ombra.

Leonardo, ds dei transalpini, ha usato parole molto dure contro il Real, andando al muro contro muro e accusando gli spagnoli di aver fatto un gioco sporco, contattando scorrettamente prima il giocatore che il club. Il Psg per ora non si smuove: o il Real mette sul piatto 180 milioni più altri 35 (che il Psg dovrà girare alla ex squadra di Mbappe, il Monaco, come percentuale sulla rivendita), oppure non se ne farà nulla e pazienza se l'emiro Al Khelaifi butterà al vento un bel gruzzolo di milioni.

D'altronde, i soldi non sono un problema. Dopo aver strappato a peso d'oro, oltre all'interista Hakimi, pure gli svincolati Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos e Messi, in una delle più faraoniche campagne acquisti della storia (tra commissioni e ingaggi), il Psg secondo la Gazzetta dello Sport è pronto, se dovesse partire Mbappè, a tuffarsi su Haaland, assistito da Mino Raiola. Si parla di 150 milioni da versare al Borussia. Qualche settimana fa il Chelsea, prima di virare sull'interista Lukaku, ci aveva provato. Risposta di Raiola: 50 milioni di euro a stagione di ingaggio (sarebbe il più pagato al mondo, ma difficile che Messi accetti) e 40 milioni di commissioni per l'agente. Cifre che avevano spaventato Abramovic, ma forse non l'emiro.

