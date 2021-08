Cristiano Ronaldo, ufficiale al Manchester United: "Ricoperto di soldi", i dettagli che fanno godere anche la Juventus

27 agosto 2021 a

Il Manchester United ha ufficializzato l’acquisto di Cristiano Ronaldo, che a breve si sottoporrà alle visite mediche. Si tratta di un ritorno alle origini per il portoghese, che a Manchester aveva mosso i primi passi nel calcio che conta: ci ritorna a 36 anni, con 30 trofei vinti tra Inghilterra, Spagna e Italia, incluse 5 Champions League. Lo United non ha reso noti i termini dell’accordo, ma si parla di 29 milioni alla Juventus per il cartellino e 30 milioni a stagione per il calciatore, fino al 2023.

Alla fine, quindi, sono tutti contenti: Ronaldo che voleva a tutti i costi lasciare Torino in questa finestra di mercato e che a un certo punto ha temuto di dover rimanere, dato che le sue destinazioni preferite (Psg e Real Madrid) si sono tirate indietro; il Manchester United che fa una grande operazione di marketing e accontenta i tifosi (anche se ha un reparto offensivo super affollato); la Juventus che evita di perderlo a zero e ne esce pulitissima da tutta questa storia.

Adesso sarà interessante assistere alle imminenti mosse del club bianconero: sembra praticamente fatta per il ritorno di Moise Kean, che dovrebbe arrivare dall’Everton in prestito con riscatto fissato per una cifra tra i 25 e i 30 milioni. Non è escluso anche un altro colpo: con la stessa formula sarebbe in corso un tentativo per Mauro Icardi, già in passato accostato ai bianconeri.

