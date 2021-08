Juventus ko con l'Empoli, Allegri e Chiellini intercettati dalle telecamere a partita in corso: addio Ronaldo, parole pesantissime

29 agosto 2021 a

Un labiale che spiega molto, forse tutto del caos Juventus. L'inopinata sconfitta interna contro l'Empoli, alla prima gara dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, fa vacillare tutte le (poche) certezze di mister Massimiliano Allegri. E su Twitter circola un video pesantissimo. Il tecnico e il capitano Giorgio Chiellini stanno assistendo dalla panchina al match contro i toscani. Entrambi, più che preoccupati, sembrano "arresi", scorati. Le telecamere inquadrano il difensore mentre scuote platealmente la testa, sul risultato di 0-1 per gli ospiti. Allegri si copre la bocca con la mano.

Non si capisce cosa stia confidando al suo capitano ma ovviamente non sembra nulla che possa promettere bene. E la conferma arriva dopo pochi secondi, quando si intuiscono le parole di Chiellini: "Non è squadra". Manca insomma un collante, uno spirito di gruppo, la determinazione feroce che, per fare un esempio, ha portato l'Italia di Mancini (e del vecchio Chiellini al centro della difesa) a vincere uno straordinario Campionato europeo poche settimane fa. Senza CR7, sostengono molti ottimisti, la Signora tornerà a essere squadra vera: tutti per la Juve e non la Juve per il solo Cristiano. Per ora però le cose non sembrano funzionare.

