Leo Messi debutta col Psg, clamoroso a fine partita: "Foto ricordo?". In faccia a Mbappè: umiliato così

In attesa di vederlo segnare, Leo Messi fa sognare. Non solo i tifosi del Psg, ma pure gli avversari. La scena vista alla fine del match tra i parigini e il Reims, quarta giornata di Ligue 1, è surreale ma fotografa perfettamente l'effetto della Pulce su un campionato (e su giocatori) non certo abituato a vedere stelle di questa grandezza ogni domenica.

Messi ha debuttato al 21' della ripresa, prendendo il posto di Neymar. Ovazioni del pubblico di casa ed evidente emozione anche per chi è campo. Il meno entusiasta è forse sembrato Kylian Mbappè, idolo dei francesi che però da quando è arrivato Leo ha uno strano maldipancia. Vuole andare al Real Madrid, per poter tornare a essere la primadonna della squadra e magari guadagnare quanto l'argentino ex Barcellona. Radio mercato nelle ultime ore segnala un raffreddamento della trattativa, e così il campione del Mondo 2018 per il momento dovrà rassegnarsi a segnare e guadagnare milioni al Parco dei Principi.





Alla fine è stato proprio Mbappè, con una doppietta, a regalare la vittoria al Psg ma tutti gli occhi erano per Messi. Compresi quelli di Predrag Rajkovic, portiere del Reims che a fine gara si avvicina con il figlioletto in braccio e un telefonino in mano. Più chiaro di così non si può: va da Messi quasi inchinando il capo, lascia il piccolo alla Pulce e scatta la foto-ricordo con lo smartphone. E chissà cos'avrà pensato in quel momento Mbappè. L'eroe, alla fine, è sempre quell'altro.

