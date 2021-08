Gianluigi Donnarumma, un campione d'Europa in panchina al Psg. Retroscena: dimostrazione lampante, qualcosa non va

31 agosto 2021 a

"Donnarumma non sta giocando perché è arrivato un po' in ritardo rispetto agli altri compagni del Psg. Solo per questo". Lo consola così il ct Roberto Mancini. Anche perché domenica sera 29 agosto a Reims Donnarumma era in panchina nel Psg assieme a Messi. solo che Leo poi nel secondo tempo è entrato. Dopo la notte magica di Wembley contro l'Inghilterra, Donnarumma se ne sta in panchina senza sapere se e quando si alzerà per giocare.

Giovedì 2 settembre sarà comunque titolare a Firenze contro la Bulgaria con la maglia dell'Italia. "Il fatto di non avere il posto garantito può essere uno stimolo per crescere ancora, non solo tecnicamente ma anche nella personalità, questo è chiaro. Davanti a sé però Donnarumma non ha un portiere qualsiasi, anche se certi segnali come l'errore di domenica sul gol del Reims poi annullato per fuorigioco, fanno pensare che la parabola di Keylor Navas possa avere iniziato la sua fase discendente. Il costaricano ha scalato il grande calcio centimetro per centimetro, dal Deportivo Saprissa al Santiago Bernabeu, guidato da una fede incrollabile in Dio e in se stesso", ricorda il Corriere della Sera.

Con il Real Madrid ha vinto tre Champions consecutive. Al mondiale del 2014 col Costarica eliminò l'Italia. Nella foto dei festeggiamenti a Reims, dove si celebrava l'esordio di Messi più che la vittoria in sé, Leo viene abbracciato da Neymar: "dietro ai due fenomeni, quasi a fare da protettore c'è proprio Navas, descritto come un atleta di feroce determinazione", scrive il Corriere. "La concorrenza c'è in tutte le squadre e non mi crea problemi. Però sono venuto a Parigi per giocare" aveva detto l'azzurro nei giorni scorsi. Sabato 11 settembre c'è Parigi-Clermont al Parco dei Principi: Gigio conta i giorni

