Gianluigi Donnarumma, a Milanello striscioni di minaccia dei tifosi rossoneri per l'ex portiere del Milan

La Curva Sud del Milan a Milanello si è presentata per caricare la squadra rossonera alla vigilia della sfida contro il Cagliari a San Siro. Cori, bandiere e striscioni con il saluto dei giocatori sul campo esterno del centro sportivo. Ma gli ultrà però hanno anche esposto due pesanti striscioni contro Gigio Donnarumma dal messaggio minaccioso: “Ingrato bastardo fai più schifo di Leonardo” e “Noi gli infami non li dimentichiamo, stai attento quando girerai per Milano”, striscioni appesi fuori i cancelli del centro sportivo rossonero.

All'ex portiere rossonero, ora al Paris Saint-Germain, oltre agli insulti sono state rivolte anche minacce da parte di alcuni tifosi mossi dalla delusione per il suo addio al Milan. Dopo i manifesti a esprimere la rabbia per quello che dagli ultrà viene letto come un tradimento da parte di Donnarumma, la festa alla vigilia del match domestico contro il Cagliari è proseguita con un corteo lungo il viale che porta all'entrata di Milanello tra bandiere e accessori rossoneri.

L’addio al Milan non è stato ancora digerito. L’arrivo di Maignan "è stato ben accolto dal punto di vista del campo e delle prestazioni, ma l’addio di Donnarumma è considerato il peggiore dei tradimenti possibili per le modalità con cui è avvenuto. Gli striscioni sintetizzano ovviamente il linguaggio ultrà, ma il grado di rancore e delusione di tutta la gente rossonera nei confronti di Gigio è a fondo scala", scrive la Gazzetta dello Sport.

