Antoine Griezmann scaricato dal Barcellona, torna all'Atletico Madrid. I tifosi: "Non sei il benvenuto, pagliaccio"

"Non se il benvenuto pagliaccio". Antoine Griezmann torna all'Atletico Madrid, in prestito, e i suoi vecchi tifosi lo riempiono di insulti. L'attaccante francese, 30 anni, nel 2019 fece di tutto per lasciare i Colchoneros e andare al Barcellona, a giocare con Leo Messi. In poche settimane, questo pazzo calciomercato ha sfasciato la coppia blaugrana mai veramente decollata. Anzi, secondo molti proprio le gelosie interne tra i due attaccanti hanno da un lato compromesso i risultati dei catalani, dall'altro offuscato la carriera del Piccolo diavolo, il bomber letale che aveva incantato con la Real Sociedad prima e l'Atletico poi.





Strapagato 2 anni fa (120 milioni), praticamente regalato ora, 10 milioni per il prestito e obbligo di riscatto fissato a soli 40 milioni. Una parabola discendente clamorosa. E a conferma di questo, i tweet di insulti e sfottò dei tifosi dell'Atletico, con tanto di hashtag #GriezmannNoTeQueremos. La parola che torna più spesso nei commenti è "traditore" e c'è chi condivide, al posto del video con i 133 gol i 257 partite complessive in biancorosso, la foto della targa imbrattata e distrutta sul Camino de Leyendas del Wanda Metropolitano, al momento del suo passaggio in Catalogna. Siamo al paradosso: il Barça in una estate smantella quella che doveva essere la coppia offensiva titolare, l'Atletico mette a segno un colpo che potrebbe dare ancora più forza al sogno di uno scudetto bis nella Liga eppure, quasi quasi, i più sereni sembrano essere i tifosi del Barça.

