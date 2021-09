Milan, Olivier Giroud primo vaccinato positivo al Covid: "Come lo ha scoperto"

02 settembre 2021 a

Tegola improvvisa per il Milan, che deve fare i conti con la positività al Covid di Olivier Giroud. Il quale però dovrebbe essere vaccinato, come praticamente tutto il club rossonero: in tal caso farebbe statistica, a dimostrazione che anche un vaccinato può contagiarsi ma per fortuna non ammalarsi. Anzi, Giroud dovrebbe negativizzarsi e tornare a giocare al più presto senza particolari strascichi proprio grazie al vaccino.

Tra l’altro c’è anche la sosta che consente al Milan di non essere particolarmente preoccupato sul recupero del francese, fermo restando che nel frattempo è tornato in gruppo Zlatan Ibrahimovic. “Giroud è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato a domicilio - ha comunicato il club rossonero - le autorità sanitarie locali di competenza sono state subito informate. Il giocatore sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario. Si precisa che Olivier non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari”.

Intanto Ivan Gazidis ha parlato del calciomercato appena concluso: “Siamo convinti di aver operato molto bene e di aver rafforzato la squadra in modo efficace. Investimento importanti da parte della proprietà ci hanno permesso di consolidare e ampliare la rosa, in linea con la nostra strategia che punta sul talento dei giovani, supportati da giocatori di maggior esperienza”.

