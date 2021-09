Juventus, un terrificante dramma: morto a 17 anni Bryan Dodien, lo strazio di Paul Pogba

05 settembre 2021 a

Un dramma scuote la Juventus e il mondo del calcio. A soli 17 anni è morto Bryan Dodien, ragazzo cresciuto nel vivaio bianconero. La comunicazione la ha data la società bianconera. Nel 2015 a Dodien – che aveva appena 11 anni – era stato diagnosticato un tumore, ma il 6 gennaio 2019 era ritornato in campo con l’Under 15 entrando in campo a 10’ dalla fine nel 3-1 contro il Bologna.

"Dopo tre anni di lotta oggi sono tornato in campo", scrisse in una foto. A Bryan si era legato molto Paul Pogba, ai tempi della militanza alla Juve, tanto che dopo un gol al Torino in Coppa Italia, il centrocampista (oggi in forza al Manchester United) aveva mostrato la maglia con la scritta "Bryan sono con te". Spiegando così il gesto: "È un ragazzo piccolo che giocava alla Juve, ha il cancro. Ho detto che dovevo segnare un gol. Sono sempre con lui e non lo lascerò mai".

Dopo aver saputo della tragica scomparsa di Dodien, Pogba, al termine del match tra la sua Francia e l’Ucraina, ha salutato Bryan e rivolto un pensiero alla sua famiglia sui propri profili social: "È la più triste delle notizie. Tutte le mie preghiere vanno ai suoi cari. Perdere una persona che si ama non è mai facile, ma io non ti dimenticherò mai. Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio", ha concluso Pogba.

