Inter, grana-Marcelo Brozovic: il padre a Milano per il rinnovo? Vuole un "trattamento-Calhanoglu"

Marcelo Brozovic domani, mercoledì 8 settembre, farà ritorno alla Pinetina. A Milano c'è però il padre Ivan, suo agente. E nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro con la dirigenza dell'Inter per discutere del rinnovo di contratto. Le parti non sono vicinissime, ma c'è la volontà di provare a trovare un accordo per prolungare il rapporto oltre la prossima scadenza di giugno 2022.

Tra quattro mesi Brozovic potrebbe trovarsi nella situazioni di accordarsi con altri club come svincolato. L'Inter considera il croato arrivato a Milano nel gennaio del 2015 una pedina fondamentale: regista basso, ottimo palleggiatore, all'occorrenza interditore e polmoni da maratoneta. Guadagna circa 3.5 milioni a stagione, la richiesta si avvicina ai 5.5/6. Il club nerazzurro punta a un accordo stile Calhanoglu, durata del contratto sino al 2024 e stipendio prossimo ai 5 milioni.

Il nazionale croato classe 1992 ha conquistato subito Simone Inzaghi, che gli ha affidato le chiavi del centrocampo nerazzurro e lo ritiene una pedina inamovibile. Anche Massimiliano Allegri lo stima da tempo e vorrebbe puntare su di lui per risolvere i problemi in mediana. Oltre alla Juventus ci sono diversi club della Premier League inglese.

