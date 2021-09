Juventus, Winston McKennie ha violato i protocolli Covid: escluso dalla Nazionale Usa, altro campanello d'allarme

07 settembre 2021 a

Gregg Berhalter, ct degli Stati Uniti, ha escluso Weston McKennie dopo averlo tenuto fuori già dal match con il Canada. Lo juventino, tornato subito a Torino si è messo a disposizione di mister Allegri, ha infatti violato in Usa il protocollo Covid firmano una serie di autografi e facendo dei selfie senza mascherina e senza autorizzazione.

McKennie però così sarà subito a disposizione di Allegri in vista del delicato match di sabato a Napoli. Winston con ogni probabilità riceverà una nuova dose di rimproveri e avvertimenti, "perché i comportamenti fuori dal campo sono tra i motivi principali che avevano spinto il club bianconero a metterlo sul mercato già negli scorsi mesi nonostante sia stato riscattato dallo Schalke appena in primavera. Basti pensare alle bacchettate pubbliche di Andrea Pirlo per un'alimentazione non proprio da atleta, ma soprattutto a quell'ormai famosa cena organizzata nella sua villa infrangendo le restrizioni anti-Covid lo scorso aprile in compagnia tra gli altri di Arthur e Paulo Dybala: intervennero le forze dell'ordine, poi la Juve sospese McKennie e i compagni per una partita", ricorda il Corriere della Sera.

Il comportamento del giocatore ha un pò irritato tutti, non solo gli States, ma anche la Juventus che tema che l'immagine del calciatore possa essere rovinata. La speranza è che il calciatore termini i propri eccessi e torni ad avere un comportamento perfetto sotto tutti i punti di vista.

