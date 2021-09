Roberto Mancini, "piovono telefonate dai club": pressioni e 'ricatti', fioccano rinunce? Italia, caos prima della Lituania

08 settembre 2021 a

a

a

Sta diventando una bella rottura la partita di qualificazione al Mondiale che si disputerà stasera a Reggio Emilia, davanti ai 10.500 spettatori del Mapei Stadium. L’Italia ha assolutamente bisogno di vincere contro la Lituania per presentarsi nelle migliori condizioni possibili allo scontro diretto con la Svizzera, in programma a novembre. Ovviamente sarà ampio il turnover, ma il bollettino degli infortunati dice che siamo improvvisamente in emergenza.

Juventus, Andrea Agnelli trema. Indiscrezione sul bilancio 2020-21: "Effetto Covid", rosso devastante

Insigne e Immobile hanno già lasciato il ritiro, in più ci sono da valutare le condizioni di Chiesa, Zaniolo, Bastoni e Sensi. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il ct Roberto Mancini aveva deciso di risparmiare alcuni giocatori di Napoli e Juventus, dato che devono giocare uno scontro diretto sabato pomeriggio. E però alla fine qualcuno potrebbe schierarlo, vista l’emergenza: “Mancini non si è mai fatto condizionare dai club, ma con buon senso ne ha sempre rispettato le urgenze”, scrive la Gazzetta, secondo cui sarebbero “piovute telefonate dai club” una volta emerso che alcuni titolari dei due match precedenti potrebbero essere costretti a giocare ancora.

McKennie, altro campanello d'allarme per la Juve. "Protocolli Covid violati": un talento in crisi

“Difficile prevedere tre partite in cinque giorni per il vecchio Chiellini - si legge sulla Gazzetta - anche Bonucci avrebbe dovuto rifiatare, ma è stato precettato dall’emergenza e dirigerà la difesa tra Toloi e Acerbi, con l’acciaccato Bastoni in Panchina. Di Lorenzo e Biraghi dovrebbero essere i terzini”.

Napoli gode, Osimhen giocherà contro la Juventus. Colpo di scena: squalifica dimezzata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.