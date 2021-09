Victor Osimhen, dimezzate le giornate di squalifica: sarà in campo per Napoli-Juventus

07 settembre 2021 a

Accolto il ricorso per Victor Osimhen. Per l'attaccante nigeriano del Napoli la Corte d'appello Federale ha ridotto le giornate di squalifiche da 2 a 1, ovvero quella già scontata contro il Genoa. L'attaccante potrà essere quindi regolarmente in campo contro la Juventus, sabato 11 settembre alle 18, allo stadio Maradona.

La sanzione per Osimhen per la manata su Heymans, in Napoli-Venezia della prima giornata di campionato. si è quindi esaurita con lo stop contro il Genoa e quindi ora l’attaccante torna abile e arruolato. Il Napoli, assistito dall’avvocato Mattia Grassani, aveva preparato il ricorso dopo la decisione del giudice, "presentando una documentazione, anche video, per alleggerire la posizione del suo calciatore, citando alcuni precedenti in cui per circostanze simili, si era scelto per una punizione più morbida", come ricorda la Gazzetta dello Sport.

La Corte d’Appello della Figc ha cambiato la sentenza pronunciata dal Giudice Sportivo. Il quale aveva squalificato l’attaccante del Napoli per due giornate di campionato per: “Aver colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Il nigeriano, quando è uscita la notizia, era in campo con la sua nazionale a Capo Verde contro la nazionale per una sfida di qualificazione al Mondiale, riuscendo a segnare un gol proprio nel momento dellaa notizia del ricorso accolto.

