Coronavirus, "da 10 giorni in terapia intensiva, pregate per me". L'ex star dell Nba intubato: una foto sconvolgente

09 settembre 2021 a

a

a

Il Coronavirus lo sta "prendendo a calci". Cedric Ceballos pubblica una foto e sconcerta l'America. L'ex giocatore della Nba, 52 anni, è stato uno dei giocatori più famosi tra anni Novanta e Duemila. Oggi lotta tra la vita e la morte in ospedale, contagiato dal Covid.

Dalle star di Hollywood ai poveri di Napoli. Maledetto Covid: chi era Paolo Tortora, il "re dei buffet" morto a 61 anni

"Al 10° giorno di terapia intensiva, il Covid-19 mi sta prendendo a calci. Chiedo a tutti, familiari, amici, tifosi, di pregare per me e per il mio ricovero - scrive su Instagram pubblicando la sua foto, intubato e attaccato al respiratore meccanico -. Se in passato vi ho fatto qualcosa, permettetemi di scusarmi pubblicamente". Sembra un addio in piena regola, poi la promessa: "Ma la mia battaglia non è finita". In carriera, Ceballos ha giocato 609 partite nel campionato professionistico americano tra il 1990 e il 2001, prima di continuare nelle leghe minori.





Scelto dai Phoenix Suns con la 48esima chiamata assoluta, si è affermato in Arizona nella squadra che venne sconfitta dai Chicago Bulls di Michael Jordan nelle finals del 1993. Passato ai Los Angeles Lakers, ha messo a segno la sua miglior stagione nel 1994-95 con 21,7 punti e 8 rimbalzi di media in regular season, cifre che gli sono valse la sua unica convocazione al prestigioso All Star Game. Dopo le altre esperienze con Dallas Mavericks, Miami Heat e Detroit Pistons, l'addio alla spalla a picchi ancora in giovane età. Ora la prova più difficile, quella che sta facendo tremare chi lo ha sostenuto per l'intera carriera.

Variante Delta, incubo reinfezione: non solo Barbara, come ti ammazza dopo essere "guarito" dal secondo contagio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.