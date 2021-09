Variante Delta, incubo reinfezione: non solo Barbara, come ti ammazza dopo essere "guarito" dal secondo contagio

09 settembre 2021 a

Barbara Bertelli aveva deciso di rimandare il vaccino, come le avevano consigliato, visto che aveva già avuto il Covid a ottobre scorso. Del resto lo dice anche la legge che prevede un'unica dose entro i 12 mesi. E quindi Barbara, come tanti altri italiani nella sua situazione, pensava di essere coperta dagli anticorpi naturali prodotti dalla malattia. Ma si è ammalata di nuovo ed è morta. Come lei, riporta La Repubblica, anche Paolo Tortora, 61 anni, noto imprenditore del catering di Napoli, anche lui contagiato a ottobre 2020. Anche lui non aveva ancora voluto vaccinarsi: "Lo faccio in autunno per affrontare l'inverno, tanto ho gli anticorpi". E' morto mentre era intubato.

Due casi in 24 ore che dimostrano che anche i guariti dal Covid che non si sono vaccinati dopo la malattia con la variante Delta rischiano di riammalarsi in forma grave. Forse perché, come sostengono gli scienziati dell'Università di Cambridge, che hanno pubblicato uno studio su Nature, "gli anticorpi naturali prodotti dal virus delle prime ondate non offrono una sufficiente copertura contro la variante Delta".

Addirittura "l'ultima versione del virus è sei volte meno sensibile agli anticorpi sviluppati da chi ha avuto il Covid-19. È inoltre più infettiva e si moltiplica con più facilità. E visto che ormai la variante Delta è riscontrata nel 99 per cento dei casi in Europa, risuona anche il campanello d'allarme sulla reale efficacia degli anticorpi naturali e sul pericolo che si rivelino un'arma a doppio taglio allontanando dal vaccino chi si ritiene protetto dal contagio".

