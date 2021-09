Formula 1, al Gran Premio di Monza incidente incredibile tra Max Verstappen e Lewis Hamilton alla prima variante

12 settembre 2021 a

a

a

Incredibile colpo di scena al 26° giro del Gran Premio d'Italia a Monza. I due sfidanti per il titolo, Max Verstappen e Lewis Hamilton si son speronati in curva a vicenda finendo entrambi sulla ghiaia con la Red Bull dell'olandese sopra alla Mercedes del campione del mondo salvo per miracolo grazie al nuovo sistema di protezione del cupolino detto Halo. Entrambi sono fuori gara. Lewis Hamilton è andato all’attacco su Verstappen, ma è presto finito fuori pista, a sua detta “buttato fuori” dall’olandese della Red Bull.

Il campione della Mercedes era appena uscito dal suo pit stop e voleva tenere la posizione, con il rivale della Red Bull che ovviamente non voleva rimanere dietro. Sono arrivati al ruota a ruota e si sono toccati. La macchina di Verstappen è finita sopra quella di Hamilton. Un altro incidente ha riguardato la gara: Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) è finito fuori pista a seguito di un contatto con il ferrarista Carlos Sainz, la cui monoposto non ha subito alcun danno. Intanto i commissari hanno deciso che non è necessario aprire alcuna investigazione per quanto riguarda il contatto Hamilton-Verstappen, mentre stanno studiando le immagini di quello tra Giovinazzi e Sainz.

Hamilton e Verstappen poi sono tornati ai box, senza togliersi il casco. In un team radio il secondo ha accusato invece il primo dicendo: "Lui non mi ha lasciato spazio". Al di là del terribile incidente che, soprattutto per Hamilton poteva avere conseguenze gravissime, la corsa al Mondiale dopo la corsa a Monza vede ancora di più favorito Max Verstappen che ora deve affrontare una gara in meno e mantiene cinque punti di vantaggio nella classifica del Mondiale Piloti. La gara di Monza è stata poi vinta da Daniel Ricciardo davanti a Lando Norris, che ha completato così la doppietta McLaren, con Valtteri Bottas su Mercedes a completare il podio davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, a Sergio Perez e Carlos Sainz.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.