Gigio Donnarumma, "tutto è possibile": le parole di Pochettino, il mister del Psg lo sfotte?

Una sola presenza in campionato, panchina anche a Bruges, nella prima di Champions League del Paris Saint Germain: Gianluigi Donnarumma non ha iniziato al meglio la sua avventura in Francia. Mauricio Pochettino, che ha puntato più su Keylor Navas, potrebbe rilanciare l’ex portiere del Milan in occasione della gara di campionato di domenica. Al Parco dei Principi, per la sesta giornata di Ligue 1, arriverà una delle più acerrime rivali della squadra della Torre Eiffel: il Lione.

"Tutto è possibile - ha sottolineato l’argentino -. Le decisioni saranno prese in base alle prestazioni". Intanto, sulla versione on-line del quotidiano sportivo francese L’Equipe, è stato proposto un sondaggio. E due lettori su tre hanno stroncato le scelte di Pochettino a Bruges. In Belgio è finita 1-1. Almeno in questo caso i tifosi del Psg sono con Donnarrumama.

Ma c'è anche una indiscrezion che filtra dallo spogliatoio del Psg sulle scelte per la porta fatte da Pochettino. Ci sarebbe infatti l’endorsement che lo spogliatoio ha attribuito più o meno virtualmente a Navas, “apprezzato” non solo a livello tecnico, ma anche umano, dai tanti sudamericani che compongono la rosa. Donnarrumma non protesta, anzi ha anche parlato del suo "rivale": "Navas è un grande portiere, la concorrenza fa bene a tutti e due, e anche a me, fa crescere tanto, ma sono qui per giocare, quindi darò tutto me stesso per riuscirci. Keylor è una bravissima persona”.

