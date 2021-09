Cristiano Ronaldo, dramma a Manchester: chi si trova nella villa, costretto ad abbandonarla

16 settembre 2021 a

Cristiano Ronaldo aveva scelto per vivere la sua seconda vita in Inghilterra in una villa circondata da 23 acri di terreno, con sette posti letto e 6 milioni di sterline di costo. Ma ha dovuto cambiare immediatamente a causa della presenza di pecore troppo rumorose nei dintorni della dimora. I belati continui che sin dall’albo disturbavano la famiglia hanno portato Ronaldo a dire addio alla villa dopo appena pochi giorni: "La nuova residenza ha sempre sette posti letto, ma vale la metà di quella precedente ed è di proprietà di una ex calciatore del Manchester United", rivela il Tempo.

Ora Cristiano Ronaldo si trova nel Cheshire, in una casa con piscina, sala cinema e un garage per alcune delle sue macchine da 17 milioni di sterline. La mancanza di un adeguato riposo potrebbe compromettere le prestazioni in campo e a rimetterci non sarebbe solo lui, ma anche i compagni di squadra e tutta la società.

L’investimento fatto su di lui non passa inosservato nel bilancio del Manchester United: 25 milioni di euro di stipendio all’anno fino al 2024. Per questo motivo, un cambio di casa che gli permetta di scendere in campo in condizioni ottimali è un prezzo che il club inglese è ben disposto a pagare.

