Mike Maignan, il giorno in cui in un fast-food... L'incredibile aneddoto: così nasce il portiere che cancella Donnarumma

Gigio Donnarumma chi? La battuta, tra i tifosi del Milan, va per la maggiore: i rossoneri si godono le paratone e le partitone di Mike Maignan e, con un pizzico di comprensibile perfidia, si godono anche le panchine in sequenza del portiere della nazionale che li ha traditi per il Psg. Contro il Liverpool, il 26enne francese ha giocato un partitone, e non solo per il rigore parato a Salah.

Per inciso, Maignan ha una strepitosa percentuale di rigori parati: quasi uno su tre, pari al 31,6% in carriera. Si pensi per esempio che Handanovic, considerato il migliore specialista in Serie A, è al 29%, Donnarumma invece al 25 per cento.

Una storia non semplice, la sua, come ricorda La Stampa. Nato in Guyana da padre francese e madre haitiana, non ha in verità mai conosciuto papà. Per questo è legatissimo alla mamma. Già da quando era ragazzino voleva diventare un calciatore professionista perché aveva un sogno: comprare una casa a Miami, Florida, dove c'è una grossa comunità di haitiani. Sogno che, c'è da scommetterci, ben presto coronerà.

E c'è un aneddoto molto curioso, nella sua parabola. Si parla del momento in cui gli è scattata la "scintilla" per il calcio. Il tutto grazie a un regalo ricevuto in un fast food: un piccolo pallone promozionale di Euro 2000, poi vinto dalla Francia in cui giocava in mezzo al campo Didier Deschamps, il Ct che ora convoca proprio Maignan in nazionale. Il resto è storia, o meglio una piccola parte di una storia che è ancora quasi tutta da scrivere. Con buona pace di Donnarumma...

