Verissimo, Federica Pellegrini si confessa: "Adesso è il momento giusto", cosa farà dopo l'addio al nuoto

"Adesso è il momento giusto": Federica Pellegrini, dopo l'addio al nuoto, si dice pronta a diventare mamma durante l'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. "Fino all’Olimpiade c'era un veto assoluto per vari motivi - ha spiegato la campionessa - ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla". La nuotatrice ha parlato anche della relazione con il suo allenatore Matteo Giunta: "Non volevamo che entrasse il gossip nel nostro mondo fatto di allenamenti e ritmi serrati. Abbiamo cercato di mantenere le figure separate. Lui ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa".

La Pellegrini, però, ha ammesso di aver vissuto anche dei periodi di forte stress: "Noi atleti spesso siamo visti come dei robot che non sbagliano mai e preparati a tutto, ma non è vero. L'Olimpiade porta un livello di stress psicofisico altissimo che non tutti reggono". L'atleta, infatti, più volte ha detto di aver sofferto di attacchi di panico: "Li ho tenuti sotto controllo, anche se non passano mai del tutto. Impari a conviverci e a combatterli, ma ci sono sempre".

Infine, sull'addio al nuoto ha detto: "Mi sto avvicinando all’idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita, ma non ho paura. I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva". Mentre sulle Olimpiadi di Tokyo: "È stato un viaggio bellissimo, fatto di alti e bassi. Me la sono goduta. È stata una liberazione positiva dopo un anno difficile. Adesso è il momento di voltare pagina”.

