Micheal Schumacher, 18 anni dopo ecco la foto che terrorizzava la Ferrari: beccato conciato così, in hotel

Una foto di Michael Schumacher che per 18 anni è stata tenuta segreta. Una foto che per molto tempo terrorizzò la Ferrari. Nella foto, ecco il campione tedesco vestito da spossa, sorridente, mentre balla con il compagno di squadra dell'epoca, Rubens Barrichello, a Madonna di Campiglio.

Un'immagine che è stata tenuta sotto chiave e che ora, in contemporanea all'uscita su Netflix del documentario sul sette volte campione del mondo, è stata pubblicata dal giornalista brasiliano Flavio Gomes, esperto di Formula 1 e presenza fissa nel paddock.

La foto fu scattata da Thais Lessa Carneiro, all'epoca moglie del celebre giornalista di San Paolo, e risale al 2003. Un momento di ilarità, di gioia, spensieratezza. Una foto che, come detto, tenne col fiato sospeso a lungo il team di Maranello, con cui Schumacher corse fino al 2006 (così come tenne in apprensione la stessa famiglia del campione).

E perché mai? A svelarlo, lo stesso Flavio Gomes, che sul suo blog ha rivelato un aneddoto che non viene affrontato nel doc su Netflix. L'episodio risale a una delle ultime sere del Wroom, evento organizzato da Philipp Morris, main sponsor Ferrari, per presentare la squadra: una intera settimana sulle Alpi tra eventi ufficiali, feste e svago.

E così, nel corso di una notte, l'estroverso Schumacher fa capolino in un salottino dell'hotel vestito da sposa, invitando Barrichello a ballare, il tutto tra le risate dei presenti. E Gomes spiega: "Thais, mia moglie all'epoca, era con una piccola cinepresa analogica 135. Scattò tre foto e continuò a divertirsi, come tutti noi. Era solo il resoconto di un momento felice. Non me ne sono nemmeno accorto quando ha scattato le foto".

Uno scatto rubato, insomma. Ma "il giorno dopo, però, a colazione l'addetto stampa della Ferrari Luca Colajanni è venuto da me terrorizzato - riprende Gomes -: Flavio, Flavio, per l'amor di Dio, hai fotografato Michael da sposa?, chiese. Io no, ma Thais sì, risposi, scoppiando nuovamente a ridere. Luca era terrorizzato che quelle foto venissero pubblicate. Era la sua immagine, l'immagine della Ferrari, Oh no! Oh cielo! Cosa faremo adesso?, ripeteva terrorizzato. Quindi, temendo potesse avere un infarto, l'ho rimproverato: Luca, vaff****lo , sembra che tu non ci conosca!, gli dissi, cosa che sembrò rassicurarlo. Questa non verrà mai pubblicata, è una foto personale, stai calmo. Siediti e mangia un croissant".

Ma non è finita, sempre Gomes aggiunge: "Dopo, per anni, ogni volta che volevo tormentare Colajanni, lo chiamavo in disparte e gli dicevo che aveva bisogno di soldi, ed è per questo che avevo venduto le foto, e lui mi mandava all'inferno", conclude il suo racconto. Ma oggi, a 18 anni di distanza, quella foto è stata finalmente pubblicata. Uno scatto che ci regala un'immagine divertente e divertita di un mito, Michael Schumacher.

