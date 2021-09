Gp San Marino, altro trionfo per Pecco Bagnaia: domato Quartaro, ora si può sognare il mondiale

19 settembre 2021 a

Che trionfo! Fancesco Bagnaia vince il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, la quattordicesima tappa stagionale della MotoGP. Il pilota Ducati si impone in casa davanti al leader del mondiale Fabio Quartararo, accorciando il gap in generale a 48 punti. Terza piazza per il connazionale Bastianini che conquista il primo podio in top-class. Quarto posto per Marc Marquez, sempre più in ripresa, mentre Valentino Rossi e Franco Morbidelli chiudono diciassettesimo e diciottesimo. Dovizioso ultimo.

Dopo questa vittoria, la seconda consecutiva nonché in carriera, Pecco Bagnaia si propone come serio antagonista nella lotta per il titolo mondiale, anche se il vantaggio di Quartaro rimane molto consistente.

