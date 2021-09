Massimiliano Allegri, brutale sfogo rubato: "Porca tro***, giocate alla Juve". Contro chi spara a zero, caos-bianconero

20 settembre 2021 a

Un pareggio che brucia alla Juventus, quello di ieri sera, domenica 19 settembre, in casa contro il Milan all'Allianz Stadium. Già, quattro partite in Serie A e ancora zero vittorie, piena zona retrocessione. Inoltre, i bianconeri hanno anche subito la rimonta dei ragazzi di Stefano Pioli, che nel finale hanno sfiorato il colpaccio con Kaluli. Insomma, per la Juve il bicchiere è più che mezzo vuoto.

E tutta la frustrazione dell'ambiente bianconero, ma soprattutto di Massimiliano Allegri, emerge da un dettaglio che ai più era sfuggito. Dopo il triplice fischio finale, il mister è stato pizzicato dalle telecamere furibondo, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi urlando: "Porca tro***! State giocando nella Juventus!". Uno sfogo durissimo, rivolto un po' a tutti, che la dice lunga sullo stato d'animo nella squadra.

Le immagini sono poi diventate virali, hanno iniziato a rimbalzare sui social network. Pochi secondi che danno la cifra del momento bianconero: il club è alle prese con una delle peggiori partenze in campionato della storia. E nel match con Milan, dopo il gol di Morata e un ottimo primo tempo, sembrava che le cose stessero iniziando a prendere la giusta piega. E invece no. Il pari di Rebic fa ripiombare la Juve nell'incubo. Nel post-partita, comunque, Allegri si è preso le responsabilità della mancata vittoria, parlando di errori nelle sostituzioni: "Non li ho azzeccati oggi, in questo tipo di partite diventano determinanti". E ancora, ha aggiunto: "Quando c’è un momento decisivo della partita bisogna giocare in un certo modo. Quando si gioca alla Juve la palla ha un peso diverso rispetto ad altre squadre. Bisogna stare in campo con la cattiveria giusta e questo ci manca ora a noi". Un chiarissimo messaggio ai suoi giocatori.

