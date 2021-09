Atalanta, Marten De Roon regala le sue maglie autografate? Finisce malissimo, "se fossi Messi..."

23 settembre 2021 a

Marten De Roon allo store dell'Atalanta, ma nessuno se ne è accorto. Il centrocampista nerazzurro sui social ha promesso di regalare tre maglie autografate ai primi tifosi presenti nel negozio della Dea, ma nelle ore successive nessun supporter si è fatto vivo per lui, trasformando l'iniziativa in un flop.

"Sono nell'Atalanta Store a Bergamo. Alle prime tre persone che entreranno e compreranno la maglietta di Marten De Roon farò l'autografo e la pagherò io - il messaggio di De Roon su Twitter -. Quindi mi auguro arrivino presto...". Appello che i tifosi nerazzurri non hanno però accolto

Dopo aver girato per lo store e fatto anche un puzzle nell'attesa inutile di qualche supporter, alla chiusura del negozio il centrocampista si è lasciato andare a una considerazione ironica. "Scommetto che Messi non avrà mai a che fare con una cosa del genere", ha commentato a fine giornata il centrocampista atalantino, rivela Sportmediaset. Il post del giocatore è diventato virale e ha colto pure l'attenzione di Gary Lineker, che l'ha condiviso aggiungendo l'emoticon della risata. Recentemente De Roon sull'inizio non scoppiettante dell'Atalanta ha detto che, "nelle prime partite sono mancati i gol, ma anche negli altri anni non siamo mai partiti bene. Facciamo sempre fatica all'inizio". E dopo queste parole sono anche arrivate le vittorie.

