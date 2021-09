Madonna, la proposta indecente di Michael Jordan: "Come ti voglio soddisfare", dettagli estremi

23 settembre 2021 a

Johnny Bach, ex vice allenatore dei Bulls negli anni '90, ha recentemente parlato di quella fantastica squadra di Chicagorivelando anche particolari aneddoti relativi a Scottie Pippen, Madonna e Michael Jordan. La popolare cantante, infatti, ha avuto una breve relazione con Pippen e questo rapporto avrebbe causato grande gelosia in Jordan. Come racconta Bach: "Michael ha cercato di sedurre la pop star, che però lo ha rifiutato per stare con il suo amico. Pippen aveva tantissime ragazze ad aspettarlo ovunque andassimo.”

"Madonna, ogni volta che andavamo a Los Angeles, andava a prenderlo addirittura con una limousine che aveva una vasca idromassaggio. Michael le diceva che avrebbe potuto soddisfarla meglio di Pippen ma Madonna rispondeva: 'Non c'è nessuna possibilità'. Tra le tante rivelazioni sulla sua permanenza ai Bulls è stato rivelato che durante le negoziazione del primo contratto professionistico, sei anni e 7 milioni di dollari complessivi, Jordan chiese espressamente di inserire una clausola di nome “For the love of the game”. Allenamenti estivi con amici, partitelle su set cinematografici, qualsiasi attività extra-contrattuale che non era e non è nemmeno oggi consentita ad alcun giocatore Nba se non ovviamente previa autorizzazione, non valeva per Michael.

E iBulls non furono mai in sufficiente posizione di forza per rinegoziare, modificare, rimuovere quel cavillo dal contratto. A Jordan era permesso giocare, tirare, palleggiare, ovunque e comunque, da solo o in compagnia, per il semplice amore del gioco. Il tutto senza correre il rischio di vedere il proprio contratto risolto in caso di infortunio dovuto ad attività diverse da quelle della squadra.

