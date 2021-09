F1, Gp di Russia: vince Hamilton sotto la pioggia davanti a Verstappen. Terzo Sainz

26 settembre 2021 a

Lewis Hamiton vince il Gp di Russia. Il pilota della Mercedes ha preceduto sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen partito ultimo in griglia. Terza la Ferrari di Carlos Sainz. Tutto si decide negli ultimi giri condizionati dalla pioggia. Lando Norris, su McLaren, al comando fino a tre giri dal termine decide di non andare ai box per il cambio gomme e pregiudica la gara non riuscendo a tenere la vettura in pista su pista bagnata. Noris finisce settimo.

Quarto posto per Ricciardo (McLaren) davanti a Bottas (Mercedes). Quindicesimo l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Per Hamilton è la 100/ma vittoria in carriera.

Hamilton ha conquistato la centesima vittoria in carriera in Formula 1. Secondo sul podio il suo rivale per il titolo. "Che gara, c'è voluto tanto tempo per questo traguardo e non ero neanche più sicuro di arrivarci. Norris ha fatto una grande gara, è stato per me dolce e amara davanti al mio vecchio team. Non sapevo cosa sarebbe successo alla fine. Grazie al team per questo traguardo. Con la pioggia siamo stati opportunisti", ha dichiratao Lewis Hamilton al termine del Gp.

