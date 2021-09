Superbike, tragedia in pista: morto il cugino 15enne di Vinales, investito dopo una caduta. Giallo elisoccorso

25 settembre 2021 a

Dean Berta Vinales non ce l’ha fatta. La triste notizia è stata comunicata ufficialmente alle 15.11 con una nota della Superbike in cui si annunciava la morte del pilota. Cugino di Maverick, che è impegnato con l’Aprilia in MotoGP, Dean aveva appena 15 anni: fatale un grave incidente che lo ha visto coinvolto insieme ad altri piloti durante la Gara 1 della Supersport 300.

Di conseguenza sono state annullate tutte le attività previste in pista a Jerez nella giornata di oggi, sabato 25 settembre. La tragedia si è verificata all’undicesimo giro in curva due, dove Vinales sarebbe stato investito in pista subito dopo essere caduto: sono stati interessati dall’incidente anche Alejandro Carino, Daniel Mogeda e Harry Khouri. La peggio però l’ha avuta il giovanissimo pilota spagnolo: subito è stata percepita la gravità della situazione, dato che è calato il gelo sul paddock del circuito di Jerez.

Inizialmente Dean era stato preparato per essere trasportato in elicottero all’ospedale di Siviglia, il più vicino adeguatamente attrezzato per soccorrerlo. Ma in un secondo momento il decollo è stato rinviato, probabilmente perché nel frattempo la situazione è precipitata: purtroppo per il giovanissimo spagnolo non c’è stato nulla da fare. La sua è una tragedia che sconvolge il mondo intero del motociclismo, e non solo.

