Psg, Mbappè sostituito insulta Neymar: "Quel barbone". Lo spogliatoio esplode alla vigilia della Champions

27 settembre 2021 a

Nella polveriera del Psg ci si mette anche Kylian Mbappè. Mentre Gigio Donnarumma languisce in panchina e mugugna, la stella francese dei parigini non riesce a segnare e incolpa niente meno che Neymar, definendolo "clochard", "barbone". La vittoria per 2-0 contro il Montpellier in Ligue 1, così, passa in secondo piano. Tutto esplode quando Mbappè, a secco da 4 gare, viene sostituito da mister Pochettino a pochi minuti dal termine della gara. Entra Icardi, altro deluso (secondo i retroscena, sarebbe stato fatto fuori da Leo Messi, suo "nemico" storico dai tempi della Nazionale argentina).

Tornato in panchina, secondo la ricostruzione del quotidiano Le Parisien , ha dato del clochard, all'altra stella della squadra, il brasiliano Neymar, colpevole di non passargli mai la palla. Piccola nota a margine: Mbappè contende ad Haaland la palma di maggior goleador della stagione, è in rotta con il presidente Al Khelaifi, sembra intenzionato a non rinnovare il suo contratto milionario (inferiore a quelli di Messi e, guarda un po', Neymar) e secondo radiomercato intende passare da svincolato (con stipendio monstre e lauta commissione all'agente) al Real Madrid la prossima estate. Tutto questo, peraltro, alla vigilia di una partita cruciale: il Psg giocherà contro il Manchester City di Guardiola in Champions League, la vera ossessione degli emiri. Una sconfitta metterebbe addirittura a rischio la qualificazione al secondo turno, un flop di dimensioni epocali che potrebbe far saltare il banco sotto la Tour Eiffel.



