Federico Chiesa travolgente in Champions, l'indiscrezione: "Offerta stratosferica dal Chelsea", la Juventus vacilla

Un lampo in campo, Federico Chiesa, e un tesoretto (potenziale) fuori. L'attaccante esterno della Juventus ha travolto quasi da solo il Chelsea, regalando a Max Allegri una vittoria tanto prestigiosa quanto pesante in Champions League contro gli inglesi campioni in carica. Una vittoria "all'italiana", vecchio stile: se il ct Roberto Mancini aveva esaltato Chiesa in Nazionale mettendogli intorno un collettivo molto offensivo, Allegri ha fatto il contrario, schierando una squadra rocciosa tutta difesa e contropiede. E il figlio di Enrico, ovviamente, ne ha approfittando seminando il panico tra i Blues con le sue accelerazioni killer.



Qualcuno, già in estate, l'aveva considerato forse esagerando l'erede di Cristiano Ronaldo. Di sicuro, è un giocatore decisivo per la Juve, al momento l'unico in grado di accenderla. Dopo gli exploit dell'Europeo vinto, si era parlato di un interessamento del Bayern Monaco, non andato in porto. E alla vigilia del match contro il Chelsea, si è sparsa la voce molto più concreta, dalla Spagna: il club di Roman Abramvovic, che non ha mai il "braccino corto" quando si parla di calciomercato (basta pensare a quanto speso un anno fa per Kai Havertz o in estate per Romelu Lukaku), sarebbe pronto a mettere sul piatto 115 milioni per arrivare a Chiesa. Una cifra da top player europeo, quale Chiesa, tra Nazionale e Champions. è ormai diventato. Secondo il sito specializzato iberico Fichajes.net, l'esterno classe 1997 sarebbe un pallino anche del tecnico Tuchel, e se fino a oggi la Juve ha fatto muro, disposta a tutto pur di trattenere la sua stella, di fronte a cifre simili sarebbe difficile resistere alla tentazione.

