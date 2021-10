Milan, è un calvario: Alessandro Florenzi costretto all'operazione, ecco i tempi di recupero

01 ottobre 2021 a

Il Milan continua a fare i conti con gli infortuni, che da quasi un anno colpiscono i rossoneri senza soluzione di continuità. L'ultimo è quello di Alessandro Florenzi, l'esterno chiamato a risolvere un problema al menisco con un intervento chirurgico in artroscopia. L'operazione è già stata programmata per oggi, venerdì 1 ottobre e una volta conclusa saranno più chiari i tempi di recupero, ma si prevede circa un mese di stop.

Stefano Pioli però per il big-match di domenica sera contro l'Atalanta può contare sul ritorno di Simon Kjaer, così come potrebbe scattare la prima convocazione per Junior Messias. Niente da fare per Zlatan Ibrahimovic, il quale rientrerà dopo la sosta delle nazionali.

Kjaer era rimasto fuori a scopo precauzionale contro l'Atletico, ma era già tornato ad allenarsi in gruppo ed è dunque pronto al rientro. Il fantasista brasiliano invece stava lavorando per recuperare il ritardo di condizione ma stando alle indiscrezioni potrebbe esordire, magari solo per una manciata di minuti, nella partita di Bergamo.

Ma tra gli infortunati del Milan ci sono anche Krunic e Bakayoko, i quali comunque sono usciti dall'area medica e hanno cominciato il percorso di recupero, ma non riusciranno a tornare in campo nemmeno a ridosso della pausa nazionale. Infine Brahim Diaz, in questo caso un sospiro di sollievo: con l'Atalanta ci sarà nonostante la tendinite al ginocchio.

