Milan, addio Franck Kessiè? Ma quali 8 milioni, "via subito": le indiscrezioni sulla decisione rossonera

Franck Kessiè è finito sul banco degli imputati in casa Milan: l’idillio della scorsa stagione sembra un lontano ricordo, ma non è detto che non possa tornare. Molto dipenderà dalle decisioni del centrocampista ivoriano, che da quando si è messo a sparare cifre astronomiche per rinnovare il contratto ha smesso di fare la differenza in campo. Anzi, ha anche fatto un danno, vero, per il Milan: tralasciando il rigore sbagliato in campionato, il rosso rimediato contro l’Atletico Madrid dopo il vantaggio siglato da Leao è un errore pesantissimo.

Un’espulsione che ha inguaiato i rossoneri, che hanno poi ceduto per 1-2 sotto i colpi degli spagnoli, aiutati da un disastroso arbitro Cakir, ma che soprattutto ha palesato i problemi attuali di Kessiè. La scadenza del suo contratto è fissata al 30 giugno 2022 e nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci secondo cui potrebbe essere ceduto già a gennaio, in modo da monetizzare un minimo e non perderlo a zero come Donnarumma e Calhanoglu. Difficilmente, infatti, il Milan aumenterà la sua offerta per il rinnovo.

Kessiè ha chiesto almeno 8 milioni, che solamente il Psg o il Liverpool potrebbe accordargli nonostante le magre prestazioni offerte finora in questa stagione. Il Milan è arrivato fino a 6,5 ma giustamente non intende salire ulteriormente: per questo Maldini sta valutando la cessione a gennaio, che forse sarebbe un bene per tutte le parti in causa.

