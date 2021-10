Inter, arriva Andrè Onana: ecco il nuovo portiere. Ma Samir Handanovic... un grosso caso in nerazzurro

Lorenzo Pastuglia 05 ottobre 2021 a

a

a

Il calo nelle prestazioni di Samir Handanovic sta convincendo l’Inter a rinnovare il parco portieri. Se lo sloveno, a 37 anni, sta dimostrando di non essere più quello di una volta e ha il contratto in scadenza a giugno 2022, Marotta ha già trovato il sostituto, blindando praticamente l'acquisto di André Onana. Sarà lui il nuovo portiere nerazzurro a partire dalla prossima stagione. L'estremo difensore del Camerun è attualmente tesserato con l’Ajax e ha anche lui un contratto in scadenza nel 2022 con gli olandesi, che però non ha intenzione di rinnovare.

Inter-Shakhtar, Dumfries contro Traore: gamba disintegrata, un infortunio spaventoso | Guarda

Ma secondo La Gazzetta dello Sport, se Onana è in arrivo e farebbe il titolare, Samir potrebbe invece restare come vice. Il camerunese ha 25 anni, più freschezza ed è in rampa di lancio: salvo sorprese, sceglierà Milano come nuova destinazione dopo aver già trovato l’accordo con l’Inter. L’annuncio del club dovrebbe arrivare nel mercato di riparazione.

L'Inter di Inzaghi non si sblocca in Champions: troppi errori, solo 0-0 in casa dello Shakhtar

Classe 1996, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, Onana è all'Ajax dal 2015 e ha totalizzato ben 142 presenze in Eredivise. Mentre Handanovic è chiamato a chiudere in bellezza quella che probabilmente sarà la sua ultima stagione da titolare con l’Inter, dopo le critiche arrivate a Sassuolo, anche per quel contatto con Defrel non considerato falloso dal direttore di gara.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.