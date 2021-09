Inter, bilancio da incubo: buco milionario senza precedenti in Italia, le cifre che spaventano

30 settembre 2021 a

Il momento dell'approvazione del bilancio della scorsa stagione è arrivato per l'Inter, che deve fare i conti con numeri da record negativo per il calcio italiano. "In un contesto straordinario caratterizzato dagli effetti della pandemia da Covid-19 - si legge nella nota ufficiale - il Cda ha approvato il bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 con ricavi a 364,7 milioni e una perdita di 245,6 milioni".

Entro la fine di ottobre verrà convocata l'assemblea degli azionisti che dovrà approvare il bilancio, nel frattempo il club nerazzurro ha fatto sapere di aver già intrapreso una "politica di riequilibrio" che consentirà di "ridurre significativamente" le perdite nella nuova stagione appena iniziata. A incidere in maniera maggiore sulla perdita da 245 milioni sono l'azzeramento degli introiti da gara causato dalla chiusura degli stadi, le riduzioni contrattuali degli sponsor e la liquidazione di rapporti di natura sportiva.

"La strategia della Società - si legge ancora nel comunicato - è concentrata sul monitoraggio dei costi, con l’obiettivo di adattare tempestivamente il business al mutevole contesto di riferimento, continuando ad investire adeguate risorse nel percorso di evoluzione e crescita del Club. Un importante risultato è stato già conseguito con il significativo incremento del valore delle sponsorizzazioni".

