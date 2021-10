Arturo Vidal fuori controllo: sbronzo marcio, non sta in piedi, si "cappotta" sulla ferrari. Il video: imbarazzo-Inter

06 ottobre 2021 a

Momenti imbarazzanti per Arturo Vidal. Il centrocampista dell’Inter è stato immortalato dopo aver alzato un po' il gomito. Il video è della scorsa estate, più precisamente del 18 agosto, ossia a pochissimo dall'esordio in campionato con il Genoa. Nonostante le condizioni mostrate dal filmato, Vidal al campionato segnò un bel 3 a 0. Quella sera d'esteta il calciatore, ora impegnato con la Nazionale cilena, prima salì su una moto e poi su una macchina sportiva dove decise di stendersi e fare le capriole, sotto gli occhi divertiti di alcune persone.

A riprendere la scena qualcuno da una finestra. Il giocatore si trovava all'esterno di un locale a Como. Vidal non è nuovo a questo genere di cose. Nel 2015 il centrocampista era schiantato in Ferrari ed era stato arrestato dopo una notte al casinò. Motivo, questo per cui la società sportiva era già a conoscenza di alcuni atteggiamenti non proprio consoni.

In ogni caso l'Inter ha voluto precisare che si tratta di un video vecchio e girato durante un giorno libero da impegni col club. Questo però non avrebbe frenato la squadra dallo "strigliare" il suo giocatore che, come detto prima, si è già reso protagonista di eventi simili.

