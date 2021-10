Valtteri Bottas, record di caffè bevuti in 2 ore prima del Gp di Turchia: ecco come si è ridotto

Lorenzo Pastuglia 08 ottobre 2021 a

Lo scorso weekend ‘particolare’ di Valtteri Bottas. Il finlandese, in uscita a fine stagione dalla Mercedes, ha provato svariati caffè: "In due ore, ne ho bevuti 27 senza mai sputarli, è stato bello e ho sentito molta energia dopo", ha detto prima del GP di Turchia. Proprio la domenica per lui è sacra, e per il 77 il rituale del caffè non si tocca. Infatti, Valtteri la scorsa domenica è stato giudice nei campionati finlandesi Aeropress di preparazione del caffè.

Bottas l’esperto di caffè - "Se ho dormito bene? No — aggiunge il finlandese — I campionati finlandesi si sono svolti nella mia città natale, e ho ricevuto un invito per essere uno dei giudici. Ero uno dei tre totali ed è stata un'esperienza piuttosto bella". E per concludere: "Ovviamente, ho assaggiato un po' di caffè da quando faccio parte di una torrefazione in Finlandia, quindi ne conosco un po’". Il pilota Mercedes questo weekend all’Istanbul Park non partirà in fondo alla griglia subendo alcuna penalità, dopo il cambio del motore in Russia così come accaduto a Verstappen, Leclerc e Latifi. Al contrario del suo compagno Lewis Hamilton, che subirà 10 posizioni di penalità per il cambio della Power Unit.

