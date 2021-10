Quelli che il lunedì, Massimo Ferrero fuori controllo: "Ma chi è Adriano Panatta? Ma vaf***". Gelo in studio

Lorenzo Pastuglia 12 ottobre 2021 a

Massimo Ferrero-Adriano Panatta, è lite in tv a Quelli che il lunedì in onda nella serata di ieri su Rai 2. Il presidente della Sampdoria si è scagliato duramente contro l’ex tennista, nel programma condotto da Luca e Paolo con Mia Ceran e Federico Russo.

Proprio Ferrero si apprestava a essere intervistato, in collegamento, dall’ex Iena Enrico Lucci, ma è stato in qualche modo infastidito da un precedente intervento del suo concittadino, campione agli Open di Francia 1976, perché non sarebbe stato tenero con la Capitale e con i suoi abitanti: "Voglio dire al signor Panatta che si è permesso di criticare Roma e i romani, che se lui è dei Parioli, problema suo".

“Panatta, sei di Fossombrone?” - Il presidente blucerchiato ha poi tuonato ancora: "Parla male della Nazionale, e poi tutti quanti a lisciarselo. Ma chi è sto Panatta? Ma basta, non può parlare male dei romani. Perché lui di dov'è, di Fossombrone?". E non finisce qui. Di fronte a uno studio a metà tra lo sbigottito e il divertito, con Lucci che fatica a contenerlo, Ferrero continua a tirare frecciate contro l’ex stella del tennis italiano e internazionale, tanto da decidere di abbandonare la trasmissione non prima di aver mandato un sonoro "Vaffa!" a un Panatta allibito. Che ha poi reagito così: "Posso rispondere a questo signore?", ha chiesto, con Luca a trattenerlo da una reazione spropositata.

Allora Panatta si è limitato a dire: "Ma quando mai avrei parlato male di Roma e dei romani? Questo signore non sta bene!". In studio, poi, si è cercato di cambiare discorso con l’ingresso di Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. Il video della lite, caricato sul profilo Twitter del programma, sta facendo il giro del web dividendo gli utenti del mondo dei social: tra chi sta con Panatta e chi con Ferrero.

