Theo Hernandez positivo al Covid, tegola Milan. Il sospetto sul contagio, "lo scorso gennaio..."

Brutta tegola in casa Milan. Theo Hernandez è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi svolti nel ritiro della propria nazionale e salterà sicuramente il prossimo impegno dei rossoneri contro il Verona nella 8° giornata di Serie A. A rischio anche per la sfida di Champions League contro il Porto in programma tra una settimana. Dopo la positività al Covid-19 di Rabiot, dunque, un altro calciatore francese è costretto a rimanere ai box. Hernandez, peraltro, era risultato "falso positivo" lo scorso gennaio.

Adesso nel Milan si crea un ulteriore problema e sarà importante capire chi prenderà il suo posto nello scacchiere di mister Pioli: al momento il principale indiziato sembra essere Ballo-Tourè che ha ben figurato quando è stato chiamato in causa in questa stagione. E l'esclusione di Hernandez arriva in un momenti di emergenza in casa Milan.

Il club rossonero ha reso noto che Mike Maignan dovrà andare sotto i ferri in una operazione in artroscopia al polso sinistro e verrà operato dal professor Loris Pegoli: problema che potrebbe tenerlo lontano dai campi fino a due mesi, tanto che il club rossonero si è cautelato firmando un accordo con Antonio Mirante, svincolato.

