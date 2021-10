Valentino Rossi e l'addio alla MotoGp, il ricordo di Loris Capirossi: "Quella volta a Valencia, dopo Simoncelli"

Lorenzo Pastuglia 14 ottobre 2021 a

L’ex Ducati Loris Capirossi si racconta alla Gazzetta dello Sport. Se Valentino Rossi “non si sente pronto al ritiro” a fine stagione, il pilota di Castel San Pietro Terme parla del suo ritiro a Valencia 2011: “Quella fu la gara più difficile della mia vita, anche per quello che era successo poco prima a Marco Simoncelli (morto a Sepang in un tragico incidente al via del GP, ndr). Per quello corsi con il numero 58 sul cupolino. Non vedevo l’ora che quel weekend passasse”, il racconto del tre volte iridato, due nella classe 125 e una nella classe 250.



Le parole dolci per Valentino - Lo stesso Capirossi alla Rosea augura al connazionale e grande rivale – soprattutto nella lotta per il titolo della classe 250 nel 1999 – un fine settimana da protagonista a Misano: “Ha ancora voglia di dimostrare che è veloce, se gli capitasse l’occasione giusta può ancora dire la sua. Sarebbe bello se salutasse con una bella gara”. Rossi è infatti ‘fermo’ a 199 podi nella classe regina del Motomondiale — sommando quelli ottenuti nella classe 500 e in MotoGP —, una statistica che sembra destinata a non raggiungere la cifra tonda esattamente come per quanto riguarda i titoli mondiali. Il miglior risultato in questo 2021, per ora, è l’ottavo posto del Red Bull Ring quando a fine gara la pioggia ha rimescolato tutto e il vincitore fu Brad Binder con la Ktm. Il pesarese occupò la terza posizione solo per pochi metri. E ora la speranza, per tutti, è di vederlo esultare per il podio nella sua ultima Misano.

