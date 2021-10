Verissimo, Vanessa Ferrari si confessa: "Tanto dolore". Il retroscena che pochi conoscono

15 ottobre 2021 a

Ospite di Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 sabato 15 ottobre Vanessa Ferrari. La campionessa olimpica ha raccontato a Silvia Toffanin l'emozione di ricevere l'attesa medaglia d'argento: "Finalmente ce l’ho fatta, dopo tanti sacrifici è arrivata questa medaglia. Era la mia quarta olimpiade e nelle altre tre ho sempre sfiorato il podio. È stato bellissimo conquistarla anche se il momento più intenso l’ho vissuto quando sono tornata a casa a Milano".

E ancora: "Prima non avevo ancora ben realizzato quello che avevo fatto. Avevo molto male ai tendini, ma questa cosa non doveva essere un ostacolo. Ho fatto una bellissima carriera, ma in fondo sentivo la mancanza di una medaglia olimpica. Vincerla dopo tanto dolore e moltissime delusioni mi ha appagata".

Per la Ferrari la ginnastica artistica è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Ad aiutarla in questo lungo e difficile percorso la mamma: "Ho iniziato ad allenarmi tutti i giorni a Brescia quando avevo 8 anni. Mia mamma percorreva 200 chilometri ogni volta per accompagnarmi. Ho vissuto in palestra, non è stata un’adolescenza come le altre, è stato difficile ma ne è valsa la pena". D'altronde con le Olimpiadi di Tokyo 2020, la ginnasta ha portato a casa un ottimo risultato dando l'opportunità all'Italia a posizionarsi decima nel medagliere olimpico.

