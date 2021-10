Striscia la notizia, Federica Pellegrini senza censura: "Quando avevo 16 anni". Roba intima con il vip

15 ottobre 2021 a

a

a

La faida tra Federica Pellegrini e Massimiliano Rosolino prosegue a Striscia la notizia, con risvolti piccanti. La Divina del nuoto azzurro ha ricevuto da Valerio Staffelli il Tapiro d'oro per la polemica nata in settimana con il collega di nazionale. "Fede o la ami o la odi. È sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra anche adesso, diciamo la verità", aveva spiegato il nuotatore napoletano ma cresciuto in Australia. Fede, che ha chiuso quest'anno una carriera irripetibile, non l'aveva presa affatto bene.

"Adesso è il momento giusto". Federica Pellegrini, la confessione a Verissimo: cosa farà dopo l'addio al nuoto

"Grazie per il Tapiro, mi sono davvero attapirata - ha confermato la Pellegrini al microfono di Staffelli -. Ci sono rimasta male perché quando lo incontro, Massimiliano è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis". Tutto è nato dalle voci su un loro flirt giovanile. Rosolino aveva negato proprio riferendosi alla "irraggiungibilità" della Pellegrini, più giovane di lui di 10 anni. Federica però con Striscia la notizia si sbottona: "Flirt è una parola grossa – ha risposto la campionessa di Mirano, oggi 33enne -. C’è stato qualche bacio. Ma io allora avevo 16 anni e lui dieci di più, 26".

"Quel flirt segreto". Federica Pellegrini, parla il big del nuoto: una confessione più che inedita

"La morale – aveva spiegato Rosolino qualche giorno fa a Oggi è un altro giorno, su Rai1 - è che è giusto confrontarsi. E' meglio una piccola osservazione da parte di un amico piuttosto che avere attorno mille persone che ti danno sempre ragione. Secondo me non abbiamo mai litigato, anche se ho provato due volte a chiamarla e non mi ha risposto… Inoltre ho detto 'messa' su un piedistallo, non che ci si mette. Io penso che non abbia bisogno di tutto questo…". In ogni caso, flirt o meno, urge faccia a faccia riappacificatore. E senza Tapiri o telecamere in giro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.