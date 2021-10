Ambra Angiolini, domanda sbagliata a Massimiliano Allegri? In conferenza risponde così: tre parole, brutale

16 ottobre 2021 a

a

a

"Va bene così". Massimiliano Allegri risponde gelidamente alle domande dei giornalisti su Ambra Angiolini. La conferenza stampa alla vigilia della delicatissima (per i bianconeri) partita tra Juventus e Roma diventa occasione per parlare del gossip della settimana e, forse, dell'anno. Pochi giorni fa, sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, viene sganciata la bomba: Ambra è stata lasciata dal tecnico juventino, che l'avrebbe pure tradita. "Allegri è sparito durante la pausa per le nazionali", sottolineava Chi malizioso.

"Ambra Angiolini? Non sa di cosa parla". Striscia a valanga contro la ministra di Renzi: corna, Allegri e tapiro, un caso politico



Dopo poche ore, si scatena l'inferno. La figlia di Ambra, Jolanda Renga, accusa Max di aver tradito sua mamma "in tutti i modi possibili", e che l'attrice, ex stella di Non è la Rai, ha la sola colpa di essersi fidata troppo di lui. Quindi tocca a Striscia la notizia aggiungere il carico, consegnando il Tapiro d'oro a una amareggiata Ambra. Apriti cielo: segue un giorno di insulti e critiche ad Antonio Ricci e Valeria Staffelli, per mancanza di sensibilità e buon gusto, e pure a Vanessa Incontrada, accusata da Selvaggia Lucarelli in persona di non aver avuto sufficiente coraggio per prendere le difese di Ambra e le distanze da Striscia, proprio lei che aveva subito come donna l'umiliazione di venire messa alla gogna per il suo aspetto fisico.

Ambra, Striscia pubblica il (clamoroso) fuorionda: eccola con Staffelli, si ribalta tutto | Video





Gli autori di Striscia hanno fatto sapere che la consegna del Tapiro in realtà era stata concordata con la diretta interessata, che infatti l'ha accettato di buon grado nonostante la mestizia evidente del momento (confermata dall'amico Massimo Gramellini, "sta soffrendo le pene dell'inferno"). E Allegri? Finora aveva taciuto, oggi ha sbottato: "Di vita privata non ho mai parlato in vita mia e non mi va di farlo - ha tagliato corto il tecnico toscano -. Va bene così, parliamo della partita". Polemica solo rinviata di qualche ora.

"Si è incaz***a per la figlia". Ambra a telecamere spente: quello che non si sapeva sull'"agguato" di Staffelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.