Claudio Ranieri, esordio da incubo col Watford: dal Liverpool ne prende cinque

16 ottobre 2021 a

a

a

Non poteva immaginare esordio peggiore alla guida del Watford, Claudio Ranieri, che si è visto travolgere dal Liverpool in casa con un netto 5-0. Il tridente delle meraviglie di Jurgen Klopp fa quello che vuole: dopo otto minuti Mané sblocca la partita meravigliosamente servito da Salah, al 37′ raddoppia Firmino.

Milan, tris in rimonta col Parma e agganciato il Napoli. Il Bologna grazia Gattuso, Ranieri salva la Samp

Ad inizio ripresa l’uno-due del ko: il brasiliano al 52′ e poi la perla di Salah al 54′ mandano i Reds sullo 0-4. Firmino si concede anche la tripletta in pieno di recupero per il pomeriggio da dimenticare di Ranieri. Tra una settimana l’occasione di riscatto, proprio a Liverpool ma contro l’Everton.

Atalanta, secondo campanello d'allarme: con la Samp un'altra batosta, Ranieri bestia nera del Gasp

Con questa vittoria il Liverpool di Klopp sale a 18 punti e si conferma nelle posizioni altissime della classifica,momentaneamente primo in classifica, mentre il Watford di Claudio Ranieri, che in tutta la partita colpisce soltanto un palo con Sarr, resta a quota 7. Ranieri ha scosso molte volte la testa in panchina, consapevole di essere però all'inizio di un percorso che ha come maggiore obiettivo, iniziale, la salvezza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.