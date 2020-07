Milan, tris in rimonta col Parma e agganciato il Napoli. Il Bologna grazia Gattuso, Ranieri salva la Samp

15 luglio 2020 a

Il Milan vince 3-1 in rimonta contro il Parma e aggancia al sesto posto il Napoli, che è stato fermato sull’1-1 dal Bologna. I rossoneri passano in svantaggio sul finire del primo tempo a causa di una rete dell’ex Kucka, ma nella ripresa si scatenano e confermano di essere una delle squadre più in forma del campionato post-Covid. Prima il pareggio di Kessie con un gran destro da fuori aria, poi il sorpasso di Romagnoli con un colpo di testa vincente e infine il tris siglato da Calhanoglu. Beffato, invece, il Napoli che, dopo essere passato in vantaggio al settimo minuto grazie al gol di Manolas, ha quasi rischiato di perdere: negli ultimi 20 minuti il Bologna ha dominato, prima pareggiando con Barrow e poi colpendo un palo con Danilo al 94esimo. Esulta invece la Sampdoria, che batte 3-0 il Cagliari e probabilmente compie il passo decisivo verso la salvezza: missione quasi compiuta per Claudio Ranieri, che con quattro vittorie nelle ultime cinque partite è salito a 38 punti e si è portato a +9 sul terzultimo posto. A stendere i sardi una rete di Gabbiadini, seguita dalla doppietta di Bonazzoli.

